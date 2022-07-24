فيلم (120 دقيقة) يعاد عرضه في ثقافي السويداء احتفاء بملاحم البطولة والتضحية في مواجهة تنظيم (داعش) الإرهابي

السويداء-سانا

يستذكر الفيلم الوثائقي التسجيلي “120 دقيقة” الذي أعيد عرضه في قصر الثقافة بمدينة السويداء اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لمعركة قرى الريف الشرقي ملاحم البطولة والتضحية والشرف ضد إرهابيي تنظيم (داعش) في الـ25 من تموز عام 2018.

الفيلم الذي سبق عرضه لأول مرة عام 2019 من سيناريو وحوار هزار نصار وإخراج شريف فراشي وإنتاج مجموعة غرز الدين يسلط الضوء في 25 دقيقة عبر شهادات حية ومشاهد حقيقية وفقاً لمعدة الفيلم على ما تعرض له الأهالي الآمنين في عدد من القرى من أبشع أنواع الترهيب والإجرام ومواقف البطولة والرجولة والمقاومة التي جسدها الأهالي من جميع المناطق في الدفاع عن الأرض والعرض لدحر هجوم إرهابيي تنظيم (داعش) الذي لم يستمر أكثر من مئة وعشرين دقيقة حتى انهارت أسطورته أمام صمود وبطولة أبناء السويداء والجيش العربي السوري.

مخرج الفيلم شريف فراشي أشار إلى أن العمل رغم إنتاجه بمعدات تقنية بسيطة لكنهم حاولوا من خلاله تقديم وثيقة تبقى للأجيال القادمة تحكي أحداثاً مؤلمة وبطولات استثنائية لشعب وجيش حمى الأرض والعرض.

من جهتها لفتت مديرة الثقافة بالسويداء ليلى أبو فخر إلى أن الشعوب تحتاج إلى عقود أو قرون لتحجز لها مكاناً في الجهة المشرقة من التاريخ لكن أبطال معركة الخامس والعشرين من تموز حققوا ذلك في دقائق وساعات بما قدموه من نماذج بطولية تجاوزت كل قواعد المواجهة وانتصرت على موازين القوى لصالح الأرض والعرض والشرف والكرامة فكانت 120 دقيقة من الاستبسال والمقاومة كافية لهزيمة إرهابيي (داعش) بكل ما يحملونه من وسائل إجرام وحشية.

حضر الفعالية أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالسويداء فوزات شقير وفعاليات رسمية وأهلية.

ديار نصر

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