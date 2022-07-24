أوائل شهادة التعليم الأساسي في ريف دمشق: تفوقنا خطوة لمزيد من الاجتهاد والتميز بكل المجالات

ريف دمشق-سانا

لم يكن يوم إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي لدى تسعة طلاب من محافظة ريف دمشق يوماً عادياً فهم إلى جانب 88 طالباً وطالبة من المحافظات الأخرى حصلوا على المجموع الكامل ليتوجوا بلقب متفوقي سورية بالتعليم الأساسي لعام 2022.

سانا التقت عدداً من هؤلاء المتفوقين الذين نالوا الدرجة الكاملة 3100 ومنهم الطالبة حلا مؤيد حديد من مدرسة دير عطية للبنات التي تتمنى أن تستمر بتفوقها وتدرس في كلية الطب البشري وتختص بأمراض العين وجراحتها كما تحلم دائماً وتفيد مجتمعها ووطنها مبينة أن التفوق هو نتاج دراسة متواصلة وجهد مراحل دراسية وإرادة لتجاوز أي صعوبة إلى جانب تشجيع ودعم المدرسة والأهل.

الطالب مارك عاطف الحاج من مدرسة الرعاية الخاصة رأى أن النجاح بتفوق يتطلب جهداً مضاعفاً وطموحاً عالياً وأنه فرحة لا يساويها شيء آخر وهو خطوة لمزيد من المثابرة بكل المجالات مبيناً أنه حرص على متابعة دروسه بشكل يومي منذ بداية العام الدراسي وحل نماذج متنوعة من الأسئلة بمختلف المواد واستفاد من الجلسات الامتحانية التي عرضت على المنصة التعليمية عبر قناة التربوية.

الطالبة رايه عبد الإله شموط من مدرسة الأوائل النموذجية أشارت إلى أنها اعتمدت على تنظيم الوقت وتنمية مهاراتها الحفظية والعلمية ومتابعة كل درس من المنهاج الذي يتميز بالسهولة والكثافة بالوقت نفسه مضيفة: “كنت أحلم منذ بداية العام الدراسي أن أصل للمجموع الكامل وحققته وأتمنى أن اتابع تفوقي وادرس مجالاً يتعلق بالذكاء الصنعي والبرمجة”.

بشرى برهوم ورحاب علي

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