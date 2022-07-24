العراق ينسحب من بطولة رياضية في تركيا احتجاجاً على مجزرة النظام التركي في محافظة دهوك

بغداد-سانا

قررت اللجنة الأولمبية العراقية اليوم الانسحاب من منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي من المقرر إقامتها في تركيا بداية الشهر المقبل.

وقالت اللجنة في بيان اليوم نقله موقع السومرية نيوز: “احتجاجاً على الدماء العراقية البريئة التي أريقت بمدينة زاخو وانسجاماً مع الموقف الشعبي العراقي وتوصيات مجلس النواب العراقي بجلسته الطارئة الأخيرة والموقف الحكومي المتمثل ببيان وزارة الخارجية قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية في اجتماعه الطارئ اليوم الانسحاب من دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة والتي من المقرر انطلاقها بمدينة قونيا التركية في التاسع من شهر آب المقبل”.

وأشار البيان إلى أن قرار اللجنة جاء منسجماً مع منظومة الدولة العراقية بمفصليها النيابي والحكومي مثلما هي جزء من تطلعات ومطالب الشعب العراقي.

وكانت قوات النظام التركى ارتكبت مجزرة يوم الأربعاء الماضي بقصفها مصيفاً في قضاء زاخو بمحافظة دهوك ما أدى إلى مقتل 9 عراقيين وإصابة 23 آخرين.

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