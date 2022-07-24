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العاصمة الهندية تسجل أول إصابة بجدري القرود

2022-07-24

نيودلهي-سانا

أعلنت الهند اليوم عن تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في العاصمة نيودلهي.

ونقلت وكالة برس تراست اوف انديا الهندية عن مصادر رسمية قولها “إن شخصاً أثبتت إصابته بفيروس جدري القرود حيث تم نقله إلى مستشفى حكومي في العاصمة وليس له سجل سفر خارجي”.

وكانت الهند سجلت سابقاً ثلاث إصابات بجدري القرود من ولاية كيرالا جنوب غرب الهند.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس فرض حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشى جدري القرود حيث أطلقت أعلى مستوى من التأهب بمواجهة جدري القرود بعد إصابة 17 ألف شخص به حتى الآن وانتشاره في 74 بلداً.

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