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الصحة: سورية خالية من جدري القردة حتى الآن والقطاع الصحي في جهوزية استباقية

2022-07-24

دمشق-سانا

أكدت وزارة الصحة أن سورية خالية من مرض جدري القردة حتى الآن مبينة أن سراية المرض ضعيفة مقارنة بكوفيد19 والأمراض السارية الأخرى كشلل الأطفال والحصبة وغيرها.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم: إن القطاع الصحي في جهوزية استباقية من خلال تعميم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها على كل فرق الترصد المبكر والتقصي الوبائي في جميع المحافظات والعاملين الصحيين في المعابر الحدودية خاصة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة والحصول على المعلومة حصراً من منصات وزارة الصحة على الإنترنت ووسائل الإعلام الوطنية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس أن تفشي مرض جدري القردة في العالم يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً في أعقاب اجتماع للجنة الطوارئ الخاصة باللوائح الصحية الدولية بشأن تفشي المرض في بلدان متعددة.

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