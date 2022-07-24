مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح بإطلاق نار في الفلبين

مانيلا-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح جراء إطلاق نار وقع اليوم في حرم جامعي في العاصمة الفلبينية مانيلا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الشرطة الفلبينية قولها: إن إطلاق نار وقع عند بوابة جامعة أتينيو دي مانيلا في مدينة كويزون أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم حارس الجامعة وإصابة اثنين آخرين بجروح مشيرة إلى أن مطلق النار استولى على سيارة وحاول الهرب لكن تم إلقاء القبض عليه.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

بدورها قالت الجامعة: إن الحرم الجامعي “مغلق حالياً”.

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