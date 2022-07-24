بريطانيا تضاعف عدد طلعات الاستطلاع الجوي 3 مرات منذ بدء العملية الخاصة بأوكرانيا

لندن-سانا

كشف موقع (يو كي ديفينس جورنال) المتخصص في المجال العسكري البريطاني أن عدد طلعات الاستطلاع والتجسس الجوية البريطانية تضاعف ثلاث مرات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وحسب معلومات حصل عليها الموقع من وزارة الدفاع البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات فإن عدد طلعات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية التي نفذتها الطائرات التابعة لسلاح الجو البريطاني من طراز (ار سي 135 ريفيت جوينت) ارتفع من 6 طلعات جوية شهرياً في كانون الأول الماضي إلى 18 مرة في الشهر منذ بدء العملية الروسية مشيراً إلى أن هذه الأرقام ليست مفاجئة بالنظر إلى الجهود المكثفة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الحليفة له لجمع معلومات استخبارية حول العملية.

وأشار الموقع إلى أنه وخلال هذا الأسبوع ستقوم طائرات المراقبة الإلكترونية البريطانية (ار سي 135) بالطيران فوق البحر الأسود بالقرب من أوكرانيا لـ مراقبة تحركات القوات الروسية مضيفاً إنه وكما يتضح من الأرقام المذكورة فإن لندن تعمل على زيادة وتيرة مثل هذه الرحلات من أجل جمع المعلومات الاستخبارية بوجود طائرات أمريكية أيضاً.

ووفقاً لموقع سلاح الجو الملكي فإن (ار سي 135 ريفيت جوينت) هي طائرة مراقبة إلكترونية يتم استخدامها في جميع المسارح لتأدية مهام استراتيجية وتكتيكية حيث تمتص أجهزة الاستشعار فيها الانبعاثات الإلكترونية الصادرة عن الاتصالات والرادار وأنظمة أخرى.

وتطرق تقرير الموقع للتكلفة التي تتحملها بريطانيا نظير استخدام الطائرات الأمريكية لإعادة تزويد طائرات الاستطلاع هذه بالوقود حيث اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكونهما دولتين حليفتين فان مجموعة من أنواع الطائرات لكلا البلدين تتزود

بالوقود بشكل روتيني من طائرات الناقلات التابعة للدول الأخرى.. والرسوم يتم احتسابها من خلال ترتيبات متبادلة بموجب مذكرة تفاهم دون إعطاء أرقام بهذا الشأن.

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