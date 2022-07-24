إجلاء سكان وتدمير منازل جراء حريق في جزيرة يونانية

أثينا-سانا

أعلنت السلطات اليونانية أن حريقاً ضخماً اندلع في منتجع سياحي في جزيرة ميديلي بليسفوس اليونانية تسبب بعمليات إجلاء كبيرة في المنطقة وتدمير مبان.

ونقلت صحيفة كاثيميريني اليومية المحلية عن عمدة الجزء الغربي من الجزيرة اليونانية قوله” إن الحريق اندلع في غابة جبلية ووصل إلى الضواحي وتسبب بتدمير عدد كبير من المنازل والشركات بالقرب من فاتيرا وهو امتداد شهير للشاطئ يبلغ طوله 5 أميال في جزيرة بحر إيجة”.

وأشار العمدة إلى أن رجال الإطفاء يخوضون معركة ضخمة لإنقاذ المزيد من المنازل من الحريق لافتاً إلى أن الرياح غيرت اتجاه النيران وأصبح لا يمكن السيطرة عليها.

وفي سياق متصل أشارت إدارة الإطفاء الى أن الحريق مشتعل على جبهتين إحداهما تتجه نحو قرية فريسا والأخرى تتجه نحو فاتيرا لافتة إلى مشاركة نحو 100 رجل إطفاء و19 مركبة و7 طائرات هليكوبتر في العمليات البرية والجوية للسيطرة على الحريق.

وفي منطقة إيفروسا اشتعل لليوم الثالث حريق آخر في حديقة داديا الوطنية ما تسبب بتدمير أكثر من 800 هكتار من غابات الصنوبر الكثيفة.

وتسببت الحرائق المدمرة في احتراق أكثر من 2750 هكتاراً على جبل بنديلي في ضواحي العاصمة أثينا الأسبوع الماضي مع تدمير أكثر من عشرة منازل وفرار آلاف الأشخاص من المنطقة.

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