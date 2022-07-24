اليمن.. شهيدان ومصاب جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي

صنعاء-سانا

استشهد مواطنان اثنان يمنيان واصيب اخر جراء انفجار لغم من مخلفات عدوان النظام السعودي في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

ونقل موقع المسيرة نت عن المركز التنفيذي اليمني للتعامل مع الألغام قوله “إن مواطنين اثنين استشهدا وجرح ثالث نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي أثناء مرور مركبتهم في إحدى طرقات منطقة التيمة التابعة لمديرية خب والشعف في الجوف”.

وكان أربعة يمنيين استشهدوا الخميس الماضي جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

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