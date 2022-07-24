مقتل خمسة أشخاص في هجوم مسلح وسط نيجيريا

أبوجا-سانا

أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم مقتل خمسة أشخاص في هجوم نفذه مسلحون في ولاية بلاتو وسط نيجيريا.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشرطة المحلية قولها في بيان: “هاجمت مجموعة مسلحة منطقة جوس ايست بالولاية الخميس الماضي بإطلاق النار على السكان ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة” مشيرة إلى أن قوات الشرطة هرعت بسرعة إلى مكان الحادث لملاحقة المسلحين.

وشكلت الهجمات المسلحة تهديداً أمنياً رئيسياً في نيجيريا أكبر دولة افريقية من حيث عدد السكان حيث أدت هذه الهجمات إلى مقتل مدنيين وعناصر أمنية في الأشهر الأخيرة.

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