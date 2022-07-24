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إصابة ثلاثة مواطنين جراء عدوان تركي بالمدفعية على ناحية أبو راسين بريف الحسكة

2022-07-24

الحسكة-سانا

أصيب ثلاثة مواطنين ووقعت أضرار مادية جراء قيام قوات الاحتلال التركي بقصف محيط ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي بسلاح المدفعية والقذائف الصاروخية.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن “قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تعمل تحت إمرتها قصفت فجر اليوم بالمدفعية والهاون بلدة أبو راسين وقرى ودادا عبدال وأم حرملة والمطمورة والربيعات بالريف الشمالي الغربي ما أدى إلى اصابة 3 مواطنين بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة”.

وخرجت أمس محطة كهرباء تل تمر من الخدمة جراء قيام قوات الاحتلال التركي بقصف ناحية تل تمر ومحيطها في الريف الشمالي الغربي بالمدفعية ما أدى إلى تضرر خط توتر (66ك ف) المغذي للمحطة.

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