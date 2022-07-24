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مسؤول في زابوروجيا: قوات كييف تستهدف محطات ضخ المياه في روزوفسكي

2022-07-23

موسكو-سانا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة زابوروجيا يفغيني باليتسكي أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية التابعة لنظام كييف استهدفت محطات ضخ المياه في منطقة روزوفسكي في المقاطعة بطائرات مسيرة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن باليتسكي قوله في قناته على موقع تلغرام إن “نظام كييف الإرهابي شن 3 هجمات بطائرات من دون طيار على محطات ضخ المياه في منطقة روزوفسكي ” مشيراً إلى أن المختصين يفحصون حالة قناة المياه المركزية ويعملون على تحديد وحصر الأضرار.

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