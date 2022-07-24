ارتفاع حصيلة ضحايا السيول جنوب إيران إلى 21 شخصاً

طهران-سانا

أعلنت السلطات الايرانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في محافظة فارس جنوب البلاد إلى 21 شخصاً.

ونقلت وكالة إرنا الايرانية عن مهدي خوبيار مسؤول شؤون الإغاثة والغنقاذ بجمعية الهلال الأحمر في المحافظة قوله اليوم “إن الأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة استهبان قرب منطقة سلطان شهباز وتسببت بفيضان مجرى نهر رودبال وحدوث سيول أدت إلى مصرع 21 شخصاً وفقدان 13 آخرين” مشيراً إلى أنه تم إرسال 30 فريقاً للبحث والإنقاذ والاستطلاع إلى المنطقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency