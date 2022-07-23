مجلس النواب اليمني يدين العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

صنعاء-سانا

أدان مجلس النواب اليمني بشدة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من العسكريين مجدداً التأكيد على وقوفه وتضامنه مع سورية قيادة وشعبا في وجه الاعتداءات الاسرائيلية.

وقالت هيئة رئاسة المجلس في بيان اليوم “إن الاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على سورية الشقيقة تعد انتهاكا سافرا لسيادة دولة عربية وانتهاكا صارخا للمبادئ والقوانين الدولية” معبرة عن استغرابها وأسفها للصمت المريب للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها ودعاة حقوق الإنسان إزاء صلف وهمجية الكيان الصهيوني.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء جرائم الكيان الصهيوني بحق سورية والمنطقة العربية معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وأسر ضحايا هذا العدوان الصهيوني الغاشم.

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