إلقاء القبض على مشاركين بمشاجرة أدت لمقتل شخص في حي البرناوي بحماة

حماة-سانا

قتل شخص جراء مشاجرة بين عدد من الشبان في حي البرناوي بمدينة حماة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان “بعد إخبار قسم شرطة المحطة في حماة بوقوع مشاجرة بين عدد من أصحاب البسطات أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح خفيفة توجهت دورية من قسم الشرطة وفرع الأمن الجنائي وقامت بإلقاء القبض على جميع المتورطين بالحادثة ومصادرة سيارة شاحنة صغيرة كانت بحوزة بعضهم”.

وأشارت الوزارة إلى حصول خلاف بينهم المتشاجرين على مكان بسطة وتطور لملاسنة كلامية وسب وشتم أدت لإقدام أحد المقبوض عليهم بالتهجم على بسطة المغدور وضربه بأداة صلبة على رأسه ما أدى لمقتله.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وما زالت التحقيقات مستمرة وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً.

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