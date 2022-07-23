الخارجية العراقية تعلق على انتهاكات النظام التركي لسيادة العراق

بغداد-سانا

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن قوات النظام التركي ارتكبت 22700 انتهاك لسيادة العراق منذ العام 2018 وحتى الآن.

وقال حسين خلال جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي أن وزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية في العراق وتم إدراجها مؤخراً مع الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي نافياً مزاعم للنظام التركي بتفويضه بالتوغل في الأراضي العراقية.

بدوره استعرض وزير الدفاع جمعة عناد التجاوزات التركية وملابسات قصف مصيف قرب مدينة زاخو من قبل قوات النظام التركي مطالباً بتعزيز القدرات العسكرية العراقية بشكل يرقى إلى مستوى التحديات الراهنة.

من جهته شدد خالد العبيدي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية على أهمية مواجهة الخروقات التركية والوجود العسكري داخل العراق باعتباره احتلالاً لجزء من البلاد مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف حازم وجدي لمواجهة هذا الاحتلال وطرده وتغليب مصلحة العراق وشعبه على كل المصالح والغايات السياسية.

بدورهم طالب النواب العراقيون في مداخلاتهم بتوحيد المواقف السياسية والرسمية العراقية لمواجهة الانتهاكات التركية غير المشروعة داعين الحكومة لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد التجاوزات المستمرة على سيادة العراق ومنع استخدام أراضيه كساحة لتصفية الحسابات والتحرك نحو الانفتاح على الدول الإقليمية والدولية.

كما طالب النواب بطرد السفير التركي من بغداد وإغلاق المنافذ البرية وإعادة النظر في التعاملات التجارية مع تركيا إضافة إلى ضرورة تقديم اعتذار رسمي تركي للعراق وسحب القوات التركية المحتلة من داخل الأراضي العراقية.

وكان العراق طالب في وقت سابق اليوم مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول اعتداء النظام التركي الذي حدث منذ عدة أيام في محافظة دهوك شمال البلاد وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.

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