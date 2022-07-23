الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل إرهابه ضد الفلسطينيين  

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بارتكاب جرائمهم الإرهابية العنصرية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية: “إن اعتداء مستوطنين على شاب فلسطيني من قرية طورة جنوب جنين بعدة طعنات في الظهر والصدر وذلك أثناء وجوده في مدينة يافا بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وإصابته بجروح بليغة هو امتداد لجرائم الاحتلال التي تتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن سياسة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم”.

وحملت الوزارة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيالها أيضاً.

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