اعتداء إرهابي بالقذائف على قرية البركة بريف حماة

حماة-سانا

جددت التنظيمات الإرهابية التابعة للنظام التركي اعتداءاتها على القرى الآمنة في منطقة سهل الغاب بريف حماة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي والمنتشرة بريف إدلب اعتدت مساء اليوم بأربع قذائف صاروخية على قرية البركة في محيط بلدة جورين بسهل الغاب مشيراً إلى أن الاعتداءات أدت إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.

واستهدفت أمس التنظيمات الإرهابية المنتشرة جنوب مدينة جسر الشغور محيط مدينة السقيلبية وقرى جورين والبركة بريف حماة الغربي بعدة قذائف صاروخية أدت أيضاً إلى أضرار مادية.

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