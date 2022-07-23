ندوة تكريمية للأديبة جمانة طه في المركز الثقافي العربي بمدينة جبلة

اللاذقية-سانا

تقديراً لمنجزها الثقافي الأدبي أقيمت في المركز الثقافي العربي بمدينة جبلة بالتعاون مع منتدى رياض نداف الأدبي ندوة تكريمية للأديبة القديرة جمانة طه تناولت قراءة لبعض مؤلفاتها من قبل زملاء لها في اتحاد الكتاب العرب وأدباء آخرين.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت طه أنها دخلت المشهد الأدبي الثقافي متأخرة نسبياً من حيث العمر لانشغالها بالأسرة ولكنها خلال فترة قصيرة أثبتت حضورها في الساحة الأدبية.

ولفتت إلى أن بدايتها كانت مع كتاب (الجمان في الأفق) عام 1991 ويتناول دراسة تاريخية للمثل الشعبي السوري منذ أيام السومريين وحتى اليوم مقارنة مع أمثال بعض الدول العربية ويضم الكتاب 3000 مثل شعبي سوري حيث حقق الكتاب انتشاراً كبيراً على مستوى سورية وفي دول عربية وأوروبية.

وأوضحت طه أنها كتبت قصصاً للكبار بعناوين (سندباد في رحلة مؤجلة) و(عندما تتكلم الأبواب) و(صمت أزرق غامق) و(مسافات ومطر) وكتبت ثلاث قصص للأطفال وصدر لها عن اتحاد الكتاب العرب مجموعة قصصية بعنوان (أبواب في الركام).

وكان للأديبة اهتمام واضح بالبحوث بإصدارها عام 2004 عن اتحاد الكتاب العرب (المرأة العربية في منظور الدين والواقع) وهو دراسة مقارنة بين الأديان وواقع المرأة الحالية في العصر الحالي وسيتم قريباً إصدار طبعة ثانية منه.

وبينت طه أنها كتبت في أدب الرحلات فكان كتابها (غواية الذكريات) عصارة تجربتها عبر رحلاتها الثقافية التي زارت فيها عدة دول بدعوات من اتحادات اجنبية وعربية منها فنلندا والنروج والصين وتونس والجزائر وسويسرا والسودان والإمارات العربية.

كما كتبت طه في فن الرواية وكان لها روايتان الأولى بعنوان (وقت للحب) وهي جزآن الأول بعنوان (شغف) والثاني بعنوان (الهاربة) أما الرواية الثانية (على تخوم الوجع) فتناولت الواقع الذي مرت به سورية.

وأبدى عدد من الأدباء إعجابهم بأعمال الأديبة طه حيث قال الأديب المحامي طه زوزو إنها كانت متفوقة منذ الصغر ومسيرتها غنية بإصدارات مهمة وتملك حضوراً مميزاً فيما أشار الروائي محمد الحاج صالح إلى أن الأديبة طه لها أكثر من 20 عملاً أدبياً مطبوعاً ما بين قصة ورواية تتميز بغناها وتنم عن ثقافة واسعة وعالم مليء بالخيال والأفكار.

وأوضح المهندس جورج سباط من أعضاء منتدى رياض نداف الثقافي بحلب والمهتم بالفكر والأدب والنقد أن الأديبة تستحق أكثر من تكريم لأنها تتميز بسعة الإطلاع وغنى المعلومات.

يذكر أن الأديبة جمانة طه من مواليد اللاذقية 1941 وعضو المكتب التنفيذي باتحاد الكتاب العرب من عام 2000 إلى 2005.

مارينا قبو

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency