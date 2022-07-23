متفوقو دمشق في التعليم الأساسي: نفتخر بالعلامة الكاملة التي جاءت عبر تنظيم الوقت والتركيز على كل المنهاج

دمشق-سانا

بالعلامة التامة 3100 توج 25 طالباً وطالبة من محافظة دمشق نجاحهم في شهادة التعليم الأساسي لهذا العام مشكلين نموذجاً وقدوة في التميز بعد أشهر من التعب والدراسة حيث تمكنت هذه النخبة من الوصول إلى التفوق بفضل تنظيم الوقت والتركيز على كل تفاصيل المنهاج الدراسي.

مرسلة سانا التقت عدداً من هؤلاء المتفوقين حيث بينت الطالبة بتول إياد أسعد من مدرسة نذير نبعة للمتفوقين بدمشق أنها ركزت على تنظيم الوقت منذ بداية العام الدراسي وقدم أساتذتها بالمدرسة كل الدعم والتشجيع لها مشيرة إلى أن والديها اللذين يعملان في مجال التربية والتعليم كانا إلى جانبها وساعداها في الدراسة والتركيز على المواد العلمية التي تحتاج إلى وقت ومتابعة أكبر.

وأكدت أسعد ان حصولها على المركز الأول إلى جانب باقي رفقاها وتحقيق المجموع الكامل في شهادة التعليم الأساسي خطوة نحو التفوق الذي ستواصل المتابعة لإنجازه أيضاً في شهادة الثانوية العامة والجامعة حيث تطمح لدراسة الطب البشري.

ومن مدرسة الباسل للمتفوقين وصف الطالب مصطفى وضاح الحاج حسين حصوله على المركز الأول والمجموع التام بأنه حصاد وإنجاز جاء ثمرة لجهد متراكم على مدى سنوات منذ المرحلة الابتدائية حيث اعتمد على مراجعة كل دروس الاسبوع خلال العطلة الأسبوعية مشيراً إلى دور المدرسين في دعمه وباقي زملائه عبر إجراء مراجعات وسبر معلومات بشكل دوري.

وبثقة كبيرة بمستوها الدراسي وإمكانياتها الى جانب تشجيع الأهل ونصائح الأساتذة استطاعت الطالبة زينب أكرم علي من مدرسة الشهيد وسيم جاموس التغلب على رهبة الامتحان وشعورها بالخوف والتوتر مبينة أنها اعتمدت في قاعة الامتحان على الهدوء وتجنبت قراءة ورقة الامتحان بأكملها كي لا تتشتت أفكارها.

وأشارت زينب إلى أنها تتطلع إلى الحصول على الإنجاز نفسه والتفوق في شهادة الثانوية العامة.

تأمين أجواء مريحة وهادئة في البيت ودعمي ومتابعتي من قبل والدي ساهم بنجاحي بتفوق وأنا أفخر بهذه النتيجة وهي مسؤولية لاستمراري بالمركز الأول دائما.. بهذه العبارة بدأ الطالب سام باسل اسمندر من مدرسة الباسل حلقة ثانية في حي الورود بدمشق حديثه موضحاً انه نشأ في أسرة تشجع وتهتم بالعلم حيث حقق أخوه الأكبر هذا العام تفوقا في شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي.

رحاب علي وبشرى برهوم

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