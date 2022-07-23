ضبط معمل مثلجات مخالف يستخدم أصبغة دون مواصفة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية معملاً لتصنيع المثلجات يستخدم أصبغة دون مواصفة في التصنيع.

وبين مدير التجارة الداخلية المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسل سانا أن المعمل غير مرخص وليس لديه سجل صناعي أو تجاري كما أنه يحتوي على مادة المازوت بطريقة غير مشروعة.

ولفت إلى أن جميع المنتجات لدى المعمل لا تحوي أي مواصفة سواء اسم المنتج أو نوعه أو تاريخ الإنتاج أو الصلاحية مبيناً أنه تم سحب عينات للتحليل بهدف التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام البشري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق المخالف.

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