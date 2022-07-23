الهلال الأحمر في درعا يؤمن دفعة من أنابيب المياه لآبار الشرب

درعا-سانا

قام فرع الهلال الاحمر العربي السوري في درعا بتأمين دفعة من أنابيب المياه بطول 5417 متراً لتجهيز 15 بئراً لمياه الشرب وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر رئيس الفرع الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن هذا العمل يندرج ضمن إطار رفع قدرات مؤسسة المياه لتوفير مزيد من مصادر المياه الآمنة للأهالي في ظل ارتفاع التكاليف المادية مضيفاً: إن الآبار التي يستفيد منها نحو 75 ألف مواطن في حال وضعها بالاستثمار سيجري إعادة تأهيلها تباعاً.

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