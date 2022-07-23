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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم في كفر قدوم

2022-07-23

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليهم مساء اليوم في بلدة كفر قدوم قرب قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق المدينة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين بجروح بينهم طفل والعشرات بحالات الاختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

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