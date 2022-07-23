بحرية الاحتلال تجدد اعتداءاتها على الصيادين في بحر غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران رشاشاتها باتجاه الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر شمال القطاع وأطلقت قنابل الغاز السام عليهم ما اضطرهم إلى مغادرة البحر.

وتعتدي بحرية الاحتلال بشكل يومي على الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة لمنعهم من مزاولة مهنتهم التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على القطاع منذ أكثر من 15 عاماً.

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