الوزيران سالم وعبد اللطيف يطلعان على مراحل العمل في مشروع إعادة تأهيل صومعة الحبوب بمرفأ طرطوس

دمشق-سانا

بحث وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مراحل العمل في مشروع إعادة ترميم وتأهيل صومعة الحبوب في مرفأ طرطوس وضرورة توحيد وتكثيف الجهود والعمل كفريق واحد من الطرفين لإعادتها للعمل.

وأكد سالم خلال الاجتماع أهمية الإسراع بإنجاز الصومعة واستعداد الوزارة لتذليل العقبات والصعوبات أمام تنفيذ المشروع لكونه أولوية قصوى.

من جهته دعا وزير الأشغال العامة والإسكان الجهة المنفذة للمشروع لتكثيف الجهود ووضع جميع الإمكانيات حتى تعود الصومعة للعمل بالسرعة القصوى وبطاقتها الكاملة.

وتم خلال الاجتماع عرض المرحلة التي وصل إليها العمل والدراسة لوضع التجهيزات الكهربائية والميكانيكية حيث يقسم العمل في الصومعة إلى مرحلتين الأولى مشروع تأهيل المبنى الرئيس للصومعة والثانية تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية علماً أن الطاقة الاستيعابية للصومعة 100 ألف طن.

وتعرضت الصومعة في 29 تشرين الثاني من عام 2020 لحريق ما أدى توقفها عن العمل.

علي عجيب

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