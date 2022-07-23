اتصالات ريف دمشق: عودة الخدمات الهاتفية إلى 5900 مشترك بعد توقفها جراء سرقة الكابلات

ريف دمشق-سانا

أوضح مدير اتصالات ريف دمشق المهندس حسين عويتي أنه تمت إعادة الخدمات الهاتفية إلى 5900 مشترك بعد أن انتهت الكوادر الفنية للشركة من صيانة 54.72 بالمئة من شبكات الاتصالات التي تعرضت للسرقة من قبل مجهولين.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح عويتي أن خدمات الهاتف والإنترنت توقفت عن 10781 مشتركاً وذلك إاثر سرقة الكابلات الهاتفية في مراكز اتصالات المحافظة حيث خرج 4200 خط هاتفي عن الخدمة في ببيلا و4500 في السيدة زينب و276 في كفر العواميد و200 في بيت جن كما توقفت خدمات الاتصالات عن 205 خطوط هاتفية في حرستا و 1400 خط في حفير الفوقا مشيراً إلى أن الكوادر بذلوا جهوداً مضاعفة لإعادة تلك الخدمات.

ولفت عويتي إلى استمرار عمل الكوادر الفنية لصيانة الشبكات الهاتفية التي تعرضت للتعديات والسرقة في مختلف مناطق وقرى المحافظة تباعاً حتى إعادة كل المشتركين للخدمة منوها بدور المجتمع المحلي في حماية شبكات الاتصالات بالإبلاغ عن أي تحركات مثيرة للشك حول مواقعها كونها وجدت أساساً بهدف تقديم الخدمة إليهم.

ودعا عويتي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المعتدين على الأملاك العامة.

نور يوسف