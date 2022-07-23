منطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيران تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
2022-07-22
شويغو: الجيش الأمريكي ينهب ثروات سورية ويدرب الإرهابيين في قواعده
2022-07-22
الإعلام السوري يحصد 6 جوائز ذهبية في مهرجان الغدير الدولي للإعلام
2022-07-22
الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق
2022-07-22
الصين تدعو للرفع الفوري والكامل للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية
2022-07-22
رئيس دونيتسك: نعتزم إقامة علاقات متميزة مع سورية
2022-07-21
روسيا: قوات الاحتلال الأمريكي تنهب موارد سورية
2022-07-21
محليات
الوزيران سالم وعبد اللطيف يطلعان على مراحل العمل في مشروع إعادة تأهيل صومعة الحبوب بمرفأ طرطوس
2022-07-23
اتصالات ريف دمشق: عودة الخدمات الهاتفية إلى 5900 مشترك بعد توقفها جراء سرقة الكابلات
2022-07-23
الحرارة أعلى من معدلاتها ورطوبة مرتفعة على المناطق الغربية
2022-07-23
بتكلفة 1.6 مليار ليرة… البدء بإعادة تأهيل محطة ضخ التوينة بالغاب
2022-07-23
تغريم مخابز خاصة مخالفة بدرعا بأكثر من 5 ملايين ليرة
2022-07-23
تدهور صهريج على طريق سلمية-الرقة والأضرار مادية
2022-07-23
غداً الأحد تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع البنزين والمازوت المباشر (بالسعر الحر)
2022-07-22
رياضة
اختتام بطولة الجمهورية للووشو كونغ فو ساندا
2022-07-23
سورية تستضيف بطولة غرب آسيا بكرة السلة لفئة تحت 18 عاماً
2022-07-23
منتخب سورية للكرة الطائرة يواجه نظيره القطري في بطولة غرب آسيا للشباب
2022-07-23
أرسنال يعلن تعاقده مع الأوكراني زينتشينكو
2022-07-23
التحدي والقوة عنوان السباق الدوري الرابع للخيول العربية الأصيلة على مضمار دمشق
2022-07-23
الإسباني ألكاراز يفوز على الروسي خاتشانوف في بطولة هامبورغ
2022-07-22
النمساوي تيم يتأهل لنصف نهائي بطولة غاشتاد للتنس
2022-07-22
اقتصاد
نحو 20 مليار ليرة إجمالي ودائع عقاري السويداء لغاية نهاية الشهر الماضي
2022-07-23
وزير السياحة يفتتح مطعماً في دمشق القديمة
2022-07-22
الدولار يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية
2022-07-22
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة مجدداً إلى 8 بالمئة
2022-07-22
لافروف: روسيا وشركاؤها الأفارقة يعملون على خفض حصة الدولار واليورو بالتجارة المتبادلة بينهما
2022-07-22
انخفاض أسعار الذهب
2022-07-22
بمشاركة أكثر من 60 شركة… غداً انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة
2022-07-21
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عدوان تركي بالمدفعية يتسبب بخروج محطة كهرباء تل تمر بالحسكة من الخدمة
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إيران تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
الإعلام السوري يحصد 6 جوائز ذهبية في مهرجان الغدير الدولي للإعلام
الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق
الصين تدعو للرفع الفوري والكامل للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية
منطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي
2022-07-23
تصوير: سامر الشامي
منطقة وادي النضارة
2022-07-23
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