واتساب يطلق خدمة نقل سجلات المحادثات بين الهواتف

واشنطن-سانا

أعلن تطبيق واتساب دخول خدمة نقل سجلات المحادثات بين الهواتف التي تعمل بنظامي “أندرويد” و “اي أو أس” حيز التنفيذ بعد انتهاء مرحلة الاختبار.

وأوضح الحساب الرسمي للتطبيق في بيان له عبر تويتر أنه أصبح هناك وسيلة جديدة لحفظ سجلات الدردشات ونقلها من هاتف إلى آخر وبات بوسع المستخدمين حالياً نقل سجلاتهم بين هواتف النظامين في كلا الاتجاهين.

وتشمل خدمة النقل الجديدة بحسب واتساب المحادثات الشخصية وتلك الموجودة في المجموعات والوسائط المتعددة والإعدادات علماً أن ذلك لم يكن متاحاً بالسابق بشكل كامل لأن التحديث السابق الذي صدر العام الماضي كان يسمح بنقل سجلات المحادثات من أندرويد إلى “آي أو أس” فقط ومن هواتف سامسونغ وغوغل حصراً.

وتعتبر هذه الميزة الجديدة مهمة لأولئك الراغبين في تغيير هواتفهم مع الاحتفاظ بالبيانات الموجودة في الهواتف السابقة.

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