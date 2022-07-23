الدفاع الروسية: القوات الروسية تمكنت من تدمير 3 منصات أوكرانية لإطلاق الصواريخ، و24 وحدة من مدافع الهاوتزر (D-20) و15 ووحدة من قاذفات صواريخ (غفوزديكا)