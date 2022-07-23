الدفاع الروسية: القوات الروسية تمكنت من تدمير 3 منصات أوكرانية لإطلاق الصواريخ، و24 وحدة من مدافع الهاوتزر (D-20) و15 ووحدة من قاذفات صواريخ (غفوزديكا)

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيران تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
2022-07-22
شويغو: الجيش الأمريكي ينهب ثروات سورية ويدرب الإرهابيين في قواعده
2022-07-22
الإعلام السوري يحصد 6 جوائز ذهبية في مهرجان الغدير الدولي للإعلام
2022-07-22
الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق
2022-07-22
الصين تدعو للرفع الفوري والكامل للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية
2022-07-22
رئيس دونيتسك: نعتزم إقامة علاقات متميزة مع سورية
2022-07-21
روسيا: قوات الاحتلال الأمريكي تنهب موارد سورية
2022-07-21
محليات
بتكلفة 1.6 مليار ليرة… البدء بإعادة تأهيل محطة ضخ التوينة بالغاب
2022-07-23
الحرارة أعلى من معدلاتها ورطوبة مرتفعة على المناطق الغربية
2022-07-23
تدهور صهريج على طريق سلمية-الرقة والأضرار مادية
2022-07-23
غداً الأحد تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع البنزين والمازوت المباشر (بالسعر الحر)
2022-07-22
تكريم 102 من الطلاب المتفوقين بالحسكة
2022-07-22
استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 5 في اعتداءات للإرهابيين على ريف حماة
2022-07-22
أكثر من 60 شركة محلية ودولية في معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة
2022-07-22
رياضة
اختتام بطولة الجمهورية للووشو كونغ فو ساندا
2022-07-23
منتخب سورية للكرة الطائرة يواجه نظيره القطري في بطولة غرب آسيا للشباب
2022-07-23
سورية تستضيف بطولة غرب آسيا بكرة السلة لفئة تحت 18 عاماً
2022-07-23
أرسنال يعلن تعاقده مع الأوكراني زينتشينكو
2022-07-23
التحدي والقوة عنوان السباق الدوري الرابع للخيول العربية الأصيلة على مضمار دمشق
2022-07-23
الإسباني ألكاراز يفوز على الروسي خاتشانوف في بطولة هامبورغ
2022-07-22
النمساوي تيم يتأهل لنصف نهائي بطولة غاشتاد للتنس
2022-07-22
اقتصاد
وزير السياحة يفتتح مطعماً في دمشق القديمة
2022-07-22
الدولار يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية
2022-07-22
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة مجدداً إلى 8 بالمئة
2022-07-22
لافروف: روسيا وشركاؤها الأفارقة يعملون على خفض حصة الدولار واليورو بالتجارة المتبادلة بينهما
2022-07-22
انخفاض أسعار الذهب
2022-07-22
بمشاركة أكثر من 60 شركة… غداً انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة
2022-07-21
زيادة عجز الميزانية البريطانية جراء ارتفاع التضخم
2022-07-21
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استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 5 في اعتداءات للإرهابيين على ريف حماة
إيران تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
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2022-07-23
2022-07-23
Afraa
سابق
وزارة الدفاع الروسية: مقتل العشرات من القوات الأوكرانية بضربات دقيقة وتدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخائر أوكرانية خلال الليلة الماضية
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