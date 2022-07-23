اختتام بطولة الجمهورية للووشو كونغ فو ساندا

دمشق-سانا

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للووشو كونغ فو ساندا للأندية والبيوتات الرياضية المفتوحة للرجال والشباب والسيدات والتي أقامها اتحاد الفنون القتالية على صالة الجلاء بدمشق.

وحقق نادي شرطة حلب المركز الأول بفئة الشباب برصيد ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية تلاه نادي الجولان بذهبيتين وثماني برونزيات ثم نادي قدسيا بذهبية وفضية.

وفي فئة الرجال جاء شرطة حلب بالمركز الأول برصيد ثلاث ذهبيات وفضيتين وبرونزية تلاه الجولان بذهبية وثلاث فضيات وأربع برونزيات فيما جاء قدسيا ثالثاً بذهبية وفضية وحل نادي الجزيرة أولا في فئة السيدات برصيد ذهبية تلاه بيت الشباب بفضية وبرونزيتين.

وفي تصريح لـ سانا أشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام رئيس مكتب ألعاب القوة محمد الحايك إلى أهمية البطولات التي ينظمها اتحاد الفنون القتالية وضرورة استمرارها مركزياً وفرعياً ولا سيما للألعاب المميزة والأولمبية والتي تملك قاعدة واسعة من اللاعبين واللاعبات.

وأوضح رئيس اتحاد الفنون القتالية عدنان المصري أن البطولة شهدت مشاركة مميزة من الأندية والبيوتات الرياضية انعكست إيجاباً على المستوى الفني مشيراً إلى أن الاتحاد حريص على تنفيذ روزنامة نشاطه للعام الجاري بهدف رعاية المواهب وصقلها وتطوير المستوى الفني للمدربين والحكام وكل كوادر الألعاب.

وتم في نهاية البطولة تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بحضور رؤساء اتحادات الترياثلون والمصارعة والقوة البدنية والفنون القتالية وإدارات الأندية والبيوتات الرياضية المشاركة وأهالي اللاعبين واللاعبات.

هناء صقور

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