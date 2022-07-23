بتكلفة 1.6 مليار ليرة… البدء بإعادة تأهيل محطة ضخ التوينة بالغاب

حماة-سانا

بين مدير الموارد المائية بحماة المهندس توفيق صالح أنه تمت المباشرة بأعمال إعادة تأهيل محطة ضخ التوينة بمنطقة الغاب المتوقفة عن العمل منذ عام 2011 بتكلفة مليار و600 مليون ليرة تتضمن كل الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية والبناء والتجهيزات.

وأوضح صالح في تصريح لمراسل سانا أن تأهيل المحطة يأتي ضمن عقد مبرم مع فرع المنطقة الوسطى بالشركة العامة للمشاريع المائية بحماة وهو جزء من مشروع متكامل محوره محطة ضخ أفاميا الرئيسية وهدفه تحسين الواقع المائي بمنطقة الغاب.

وقال صالح إن المديرية تواصل عمليات تسوية وضع الآبار غير المرخصة الواردة في قوائم الحصر لعام 2001 في إطار التنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة حيث تمت خلال النصف الأول من العام الجاري تسوية وضع ست آبار داعياً أصحاب الآبار غير المرخصة إلى العمل على تسوية أوضاعها لما لذلك من منعكسات إيجابية عليهم حيث تتيح لهم الاستفادة من كل أشكال الدعم المقدمة للإنتاج الزراعي ومستلزماته. ‏

‏سالم الحسين

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