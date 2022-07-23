سلطات خيرسون: أمريكيون مرتزقة يشرفون على قصف المنطقة بصواريخ هيمارس

خيرسون-سانا

كشف نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون جنوب أوكرانيا كيريل ستريموسوف أن أشخاصاً أمريكيين مختصين يشرفون على عمليات قصف المنطقة باستخدام منظومة هيمارس الصاروخية الأمريكية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ستريموسوف قوله إن قصف جسر أنتونوفسكي تم من جانب الأمريكيين المتخصصين موضحاً أن هؤلاء الأمريكيين المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا هم من يطلقون النار على الجسر.

وفي السياق ذكر الموقع أن القوات الأوكرانية قامت بعدة هجمات على سد محطة الطاقة الكهرومائية في نوفايا كاخوفكا وجسر أنتونوفسكي عبر نهر دنيبر بالقرب من خيرسون.

إلى ذلك أفاد المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار بجمهورية لوغانسك بأن القوات الأوكرانية استهدفت أيضاً مدينة ستاخانوف بصواريخ هيمارس الأمريكية.

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