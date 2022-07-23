قديروف: تشكيل 3 كتائب عسكرية وفوج جديد تابع للدفاع الروسية

غروزني-سانا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم إتمام تشكيل ثلاث كتائب جديدة وفوج واحد تابع لوزارة الدفاع الروسية في الجمهورية واقتناء معدات جديدة خاصة للجيش.

ونقلت وكالة تاس عن قديروف قوله على حسابه على تلغرام إنه تم الانتهاء من تشكيل 3 كتائب ودخل كل مقاتل من الوحدات الجديدة إلى الخدمة وبحوزته سلاحه والذخيرة اللازمة.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية ستكمل في المستقبل القريب أعمال بناء الحاميات العسكرية الجديدة وبعد ذلك سيتمركز الجيش في أماكن انتشار دائم بالجمهورية.

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