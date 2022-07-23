سياسي أوكراني: زيلينسكي يسعى لسرقة الغاز الروسي

موسكو-سانا

كشف النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا عن قيام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتكليف شركة النفط الأوكرانية بدراسة إمكانية سرقة الغاز الروسي من خطوط أنابيب الترانزيت إلى أوروبا لسد احتياجات بلاده منها.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن كيفا قوله في صفحته على التلغرام: “طرح زيلينسكي أمس أمام قيادة شركة “نفطوغاز” الأوكرانية مهمة لإعداد خطة من أجل دراسة إمكانيات وتداعيات للأخذ غير المسموح به للغاز الروسي الذي يتم نقله إلى أوروبا عبر أوكرانيا”.

وأشار البرلماني الأوكراني السابق إلى أنه لا يوجد الآن في مستودعات الغاز الأوكرانية إلا نصف الغاز الضروري لقضاء موسم الشتاء ولذلك بالذات يبدي زيلينسكي استعداده لانتهاك الالتزامات الدولية لبلاده ولذلك تم اتخاذ القرار حول إمكانية السرقة.

ولفتت نوفوستي بهذا الصدد إلى أن شركة “غازبروم” الروسية تواصل حالياً نقل الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بنظام عادي وفق العقد الموجود الذي ينتهي سريان مفعوله في عام 2024 وعبر محطة “سوجا” يتم ضخ أكثر من 40 مليون متر مكعب يومياً.

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