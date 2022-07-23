خروج محطة تحويل كهرباء ناحية تل تمر من الخدمة نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي

الحسكة-سانا

خرجت محطة تحويل كهرباء ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي من الخدمة نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين بالقذائف المدفعية والصاروخية على الخط المغذي لها في قرية أم الكيف.

وأفاد مراسل سانا أن قوات الاحتلال التركي اعتدت بالقذائف المدفعية والصاروخية صباح على قرية أم الكيف ومحيطها في منطقة تل تمر ما أدى إلى إلحاق الأضرار بخط الـ (66 ك. ف) المغذي للمحطة وخروجها من الخدمة.

ويتعمد المحتل التركي بشكل متكرر اعتداءاته على محطة تحويل تل تمر وخطوط التوتر الكهربائي المغذية في المنطقة في إطار مخططاته لتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم لإفراغ المنطقة من أصحابها الحقيقيين.

يتبع…