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ميزينتسيف: قوات كييف تخطط لتفجير منشآت تخزين نفايات مشعة وكيميائية في دونيتسك

2022-07-22

موسكو-سانا

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات كييف تخطط لتفجير منشآت تخزين نفايات مشعة وكيميائية في دونيتسك لاتهام القوات الروسية بذلك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله إن “قوات كييف لغمت منشآت تخزين نفايات مشعة وكيميائية في كونستانتينوفكا لتفجيرها عند انسحابهم واتهام القوات الروسية بذلك”.

وأوضح ميزينتسيف أن “متطرفين أوكرانيين في كونستانتينوفكا قاموا بتلغيم منشآت تخزين نفايات مشعة وكيميائية في شركة إنتاج للرصاص”.

وأشار إلى أن سلطات كييف بهذا الشكل تخطط لاستفزاز جديد في منشأة خطرة لاتهام الجيش الروسي بخلق تلوث إشعاعي مزعوم في مناطق معينة من أوكرانيا.

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