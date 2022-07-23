واشنطن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لسلطات كييف بقيمة 270 مليون دولار

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن تقديمها إمدادات جديدة من الأسلحة لسلطات كييف بقيمة 270 مليون دولار تشمل خصوصاً أربع منظومات مدفعية جديدة من طراز “هيمارس”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قوله اليوم إن الشحنة الجديدة تشمل أيضاً 500 طائرة مسيرة هجومية من طراز “فينيكس غوست” مشيراً إلى أن واشنطن ستقدم أيضاً 36 ألف قذيفة مدفعية إضافية.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أنها ستقدم لأوكرانيا بالاشتراك مع حلفائها في أوروبا ما يصل إلى 20 راجمة صواريخ من طراز هيمارس.

ويأتي ذلك رغم التحذيرات المتكررة من مخاطر ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا وإمكانية وقوعها في أيدي التنظيمات الإرهابية وتسربها إلى السوق السوداء.

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