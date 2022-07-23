على خلفية الهجمات الأوكرانية: وكالة الطاقة الذرية قلقة من الوضع بمحطة زابوروجيا النووية

فيينا-سانا

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه جراء الوضع في محطة زابوروجيا للطاقة النووية بعد استهداف قوات كييف للمحطة داعياً إلى “أقصى درجات ضبط النفس” من أجل تجنب وقوع أي حوادث.

ونقلت وكالة نوفوستي عن غروسي قوله اليوم إن “التقارير الأخيرة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيا تشير إلى أن الوضع هناك أصبح مقلقاً أكثر فأكثر” مشيراً إلى عزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيفاد بعثة إلى المحطة لتنسيق الامور المتعلقة بالسلامة والأمن والضمانات فيها.

ودعا غروسي إلى عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه بأي شكل من الأشكال أن يضر بسلامة المحطة.

وكان عضو مجلس رئاسة الإدارة العسكرية المدنية بمقاطعة زابوروجيا فلاديمير روغوف أعلن في وقت سابق أن طائرات مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم على محطة الطاقة النووية في المنطقة.

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