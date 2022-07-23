وزير السياحة يفتتح مطعماً في دمشق القديمة

دمشق-سانا

افتتح وزير السياحة محمد رامي مرتيني مطعم “الدورادو” في منطقة النوفرة بدمشق القديمة بسوية خمس نجوم.

الوزير مرتيني لفت في تصريح لسانا عقب الافتتاح إلى أن الشام القديمة من تراثنا الحضاري الذي نعتز به ويجب أن نقدمه بطريقة حضارية يجتمع فيها التاريخ والتراث الإنساني الذي ينفض الغبار عن الأماكن ويعيد ألقها ويستثمرها حتى تنبض بالحياة ولا تبقى للتاريخ فقط مراعياً قدسية المكان الذي يعود تاريخه لآلاف السنين.

وأشار مرتيني إلى أن القطاع الخاص شريك استراتيجي لوزارة السياحة مؤكداً أن المدينة القديمة من أقدم المدن التاريخية في العالم والتي كانت قبل الحرب من أكبر المقاصد الثقافية والسياحية ارتيادا بالسياح.

بدورهما كندة حلالي ومارك عبيد مالكا المطعم أشارا إلى أنه تم اختيار المطعم لموقعه بأجمل مكان في دمشق القديمة بالنوفرة ليكون مقصدا لكل السياح والمغتربين فالمبنى مؤلف من طابقين بسعة 450 كرسياً ويقدم المأكولات الشرقية والغربية بقالب جديد.

وأضاف إن افتتاح المطعم اليوم هي رسالة تشجيعية لكل المستثمرين ولا سيما المغتربين للعودة والاستثمار في سورية لتوظيف إمكاناتهم وخبراتهم في وطننا.

حضر الافتتاح معاون وزير السياحة نضال ماشفج وعدد من المدراء المركزيين في وزارة السياحة.

جيما ابراهيم وسكينة محمد