سباق سيارات (دريفت) ومعرض فني وحفل غنائي في اليوم الخامس لمهرجان القلعة والوادي

حمص-سانا

تنوعت فعاليات اليوم الخامس لمهرجان القلعة والوادي من رياضية إلى فنية وثقافية توزعت على قرى وادي النضارة بحضور عدد كبير من الأهالي والمغتربين والمهتمين ضمن أجواء تنبض بالفرح والحياة.

وافتتحت الفعاليات في ساحة بلدة الحصن حيث نظم نادي السيارات السوري سباق دريفت القلعة والوادي شارك فيه ستة متسابقين من أبطال سورية بسباق الدريفت.

الدكتور سامر الخضر نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات السوري والمدير العام قال إن النادي يشارك للعام الثاني ضمن فعاليات مهرجان القلعة والوادي مبيناً أن سباق دريفت هو رياضة دولية معترف بها تتبع للاتحاد الدولي لرياضة السيارات ينظمها النادي في سورية حيث يتم الأخذ بجميع متطلباتها وفق شروط محددة.

بدوره أشار أحمد نجار بطل سورية بسباق الدريفت عام 2020 إلى أن الفعالية استعراضية تهدف إلى تطوير هذا النوع من الرياضات وتعريف السوريين على الدريفت ورسالة إلى محبي السرعة بأن هناك احتضاناً وتنظيماً للدريفت من قبل نادي السيارات السوري.

بدوره بين المتسابق ملاذ السمان بطل سورية بسباق السرعة عام 2010 و2011 أن الدريفت يعتمد على ميل السيارة مع السرعة وهو رياضة ممتعة ولها جمهورها الخاص.

وفي المركز الثقافي بمرمريتا أقيم معرض للنحت والفنون التشكيلية ضم نحو 40 عملاً فنياً وشارك فيه أربعة فنانين تشكيليين من حمص.

الفنان التشكيلي إياد بلال منظم المعرض أشار إلى أن مهرجان القلعة والوادي فعالية ثقافية عميقة مبيناً أن المعرض جاء تأكيداً على البعد الثقافي للمهرجان ومواضيعه تتجه نحو الإنسان بحالاته التعبيرية والطبيعة واللوحات تحمل كم من الفرح والأمل.

بدوره شارك الفنان التشكيلي مازن منصور بـ 11 لوحة زيتية جسد فيها مواضيع متنوعة تنوعت بين البيئة الريفية والأنثى.

وشاركت الفنانة التشكيلية سلام أحمد بعدة أعمال تمثل وجوهاً بحالات تعبيرية رسمتها بناء على بحثها الذي أنجزته في مجال الوجوه.

وفي سياق ذي صلة نظم المركز الثقافي بعيون الوادي أمسية زجلية شارك فيها الشعراء غسان بسطاطي وبسام بسطاطي وشكيب موسى.

واختتمت الفعاليات بحفل فني في ساحة بلدة عناز أحياه الفنان علاء ابراهيم وسط حضور جمهور كبير.

لارا أحمد

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