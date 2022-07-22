طرب العندليب الأسمر ضيف رحلة مع الأنغام 2 في دار الأوبرا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيران تدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته
2022-07-22
شويغو: الجيش الأمريكي ينهب ثروات سورية ويدرب الإرهابيين في قواعده
2022-07-22
الإعلام السوري يحصد 6 جوائز ذهبية في مهرجان الغدير الدولي للإعلام
2022-07-22
الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق
2022-07-22
الصين تدعو للرفع الفوري والكامل للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية
2022-07-22
رئيس دونيتسك: نعتزم إقامة علاقات متميزة مع سورية
2022-07-21
روسيا: قوات الاحتلال الأمريكي تنهب موارد سورية
2022-07-21
محليات
أضرار مادية باعتداء إرهابي بالقذائف على محيط السقيلبية بريف حماة
2022-07-22
بمشاركة أكثر من 60 شركة.. انطلاق فعاليات معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة بدورته الثالثة
2022-07-22
إخماد حريق في الأراضي الزراعية بريف بانياس
2022-07-22
ورشة عمل للتعريف بالبروتوكولات الوطنية العلاجية المحدثة للأورام
2022-07-22
تسويق أكثر من 15 ألف طن من بذار القمح لفرع إكثار البذار بدرعا
2022-07-22
الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق
2022-07-22
ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في غابات الجبال الساحلية خلال اليومين القادمين
2022-07-22
رياضة
الإسباني ألكاراز يفوز على الروسي خاتشانوف في بطولة هامبورغ
2022-07-22
النمساوي تيم يتأهل لنصف نهائي بطولة غاشتاد للتنس
2022-07-22
الكاراز إلى ربع نهائي بطولة هامبورغ للتنس
2022-07-22
الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بلقب كأس مصر
2022-07-22
نوتنغهام يضم لينغارد في صفقة انتقال حر
2022-07-22
مارتينيز يبلغ ربع نهائي بطولة غشتاد السويسرية للتنس
2022-07-22
الروسية بوتابوفا تبلغ المربع الذهبي لبطولة هامبورغ
2022-07-21
اقتصاد
الدولار يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية
2022-07-22
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة مجدداً إلى 8 بالمئة
2022-07-22
لافروف: روسيا وشركاؤها الأفارقة يعملون على خفض حصة الدولار واليورو بالتجارة المتبادلة بينهما
2022-07-22
انخفاض أسعار الذهب
2022-07-22
بمشاركة أكثر من 60 شركة… غداً انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة
2022-07-21
زيادة عجز الميزانية البريطانية جراء ارتفاع التضخم
2022-07-21
البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بنصف نقطة أساسية للمرة الأولى منذ 2011
2022-07-21
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الشريط الأخباري
أضرار مادية باعتداء إرهابي بالقذائف على محيط السقيلبية بريف حماة
إيران تدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته
الإعلام السوري يحصد 6 جوائز ذهبية في مهرجان الغدير الدولي للإعلام
الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق
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