نواب فرنسيون يدينون ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الفلسطينيين

باريس-سانا

أدان نواب فرنسيون ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق الفلسطينيين.

وذكرت وكالة فرانس برس أن عشرات النواب الفرنسيين وقعوا على مشروع قرار في الجمعية الوطنية “مجلس النواب” يدين هذه الممارسات لافتين إلى أن الكيان الإسرائيلي أقام منذ إنشائه في العام 1948 نظاما للقمع والسيطرة الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة ضد الفلسطينيين.

وطالب النواب الموقّعون على مشروع القرار الحكومة الفرنسية بالاعتراف بدولة فلسطين ومطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي وفرض عقوبات محددة الهدف ضد مسؤولي الكيان الإسرائيلي لارتكابهم الجرائم العنصرية كما طالبوا بإزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

ووقع مشروع القرار الذي قدّمه النائب عن الحزب الشيوعي الفرنسي جان بول ليكوك نحو 20 نائباً من كتلته البرلمانية من بينهم المرشح الرئاسي السابق فابيان روسيل ونواب من حزب “فرنسا الأبية” اليساري مثل أدريان كاتينيس والاشتراكية كريستين بيرس بون وكل من أوريليان تاشي وسابرينا صبايحي من حزب “الخضر”.

ومن المقرر أن تدرج الكتلة الشيوعية مشروع القرار في جدول الأعمال حتى تتم مناقشته في الجمعية الوطنية.