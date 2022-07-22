تويتر تتكبد خسائر مالية كبيرة

واشنطن-سانا

تكبدت شركة تويتر الأمريكية خسائر تقدر بنحو 270 مليون دولار كما تراجعت إيراداتها بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.18 مليار دولار مقارنة بنحو 1.19 مليار دولار مسجلة في الربع المقابل العام الماضي.

ونقلت مجلة (فوربس الشرق الأوسط) أول بيانات مالية تصدرها تويتر بعد تراجع الملياردير إيلون ماسك عن صفقة الاستحواذ على المنصة بقيمة 44 مليار دولار.

وفي وقت سابق استجابت محكمة أمريكية لطلب (تويتر) بمحاكمة إيلون ماسك واقرت إجراء محاكمة مدتها 5 أيام من المقرر أن تبدأ أولى جلساتها في تشرين الأول المقبل على أن تنظر المحكمة فيما إذا كان يتعين على ماسك إتمام صفقة شراء تويتر أم لا.

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