ألمانيا تفرض قيوداً على تحليق بعض طائراتها الحربية

برلين-سانا

فرضت القوات المسلحة الألمانية قيوداً على تحليق عدد من طائراتها الحربية بسبب حدوث مشاكل فنية فيها.

ونقلت وكالة (دي بي أي) الألمانية عن ممثل القوات المسلحة الألمانية قوله إنه تم فرض قيود على تحليق المقاتلات من طراز (يوروفايتر) و(تورنادو) بسبب الاشتباه في حدوث خلل في مقاعد قذف الطيار حذر منه مصنع المقاتلات مضيفاً إنه يتم حالياً التحقيق الضروري حول هذه الشأن.

واعتبرت وزارة الدفاع الألمانية أنه لا يمكن “التأكد بشكل كامل” من عمل مقاعد قذف الطيار دون مشاكل على الرغم من أن احتمالية وقوع الحوادث منخفضة.

ولمنع وقوع الحوادث أوقفت ألمانيا تنفيذ التحليق التدريبي باستخدام هذه المقاتلات كما تخلى السرب التكتيكي الـ 74 للقوات الجوية الألمانية عن إجراء رحلة استعراضية اليوم بحضور وزيرة الدفاع كريستينا لامبريشت.

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