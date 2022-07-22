إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال في الخليل واعتقال فلسطيني في نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل بينما اعتقلت فلسطينياً في نابلس بالضفة الغربية.

وأوضح منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية التوانة جنوب شرق يطا واعتدت بالضرب على المشاركين في المظاهرة التي خرجت احتجاجاً على مخططات الاحتلال لتوسيع الاستيطان ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح .

وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرة منددة بالاستيطان قرب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينياً في مدينة نابلس بالضفة الغربية أثناء مروره على أحد حواجزها على طريق أريحا نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال اليوم مخيم جنين وبلدة قباطية واعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين واقتحمت البلدة القديمة من مدينة الخليل واعتقلت شاباً آخر.

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