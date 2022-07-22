الدولار يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

لندن-سانا

يواصل الدولار طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية له منذ نهاية أيار الماضي بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة وذلك رغم صعوده اليوم.

ووفقا لـ رويترز فإن اليورو تراجع أمس بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ عام 2011.

وقفز مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.35 بالمئة إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36 بالمئة أمس وبالتالي فإنه وعلى مستوى أسبوعي ظل منخفضاً 0.95 بالمئة وهو أكبر تراجع منذ 29 أيار الماضي وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

وانخفض اليورو 0.44 بالمئة إلى 1.0187 دولار متراجعاً أكثر عن المستوى المسجل أمس عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وبالنسبة لبقية العملات تراجع الجنيه الإسترليني 0.35 بالمئة إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8 بالمئة لكنه بقي عند أعلى مستوى منذ نهاية أيار الماضي.

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