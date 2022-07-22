افتتاح مركز صحي في قرية بحزينا بريف حمص الغربي

حمص-سانا

افتتحت مديرية صحة حمص اليوم المركز الصحي في قرية بحزينا بريف حمص الغربي بمبادرة من المجتمع المحلي وهو مزود بالتجهيزات الطبية اللازمة لتأمين الخدمات الصحية والإسعافات الأولية لأهالي القرية.

وبين مدير الصحة الدكتور مسلم الأتاسي في تصريح لمراسلة سانا أن المركز يضم غرفة إسعاف وعيادة عامة وخدمات اللقاح وصيدلية تحوي مختلف الأدوية المتوافرة ضمن المديرية ويناوب فيه طبيب عام وثلاثة ممرضين على أن يجهز قريباً بكرسي أسنان مع تأمين طبيب أسنان.

بدوره أشار مدير المركز الدكتور نزار ضومط إلى أن المركز يضم تجهيزات طبية لتخديم الأهالي وسيبذل الكادر الطبي فيه جهده لتقديم الرعاية الصحية لأهالي القرية.

واعتبر المغترب المتبرع لإنشاء المركز عقل كرم من أهالي القرية أن تخديم الأهالي واجب وطني على كل شخص قادر على المساعدة وتحسين الواقع الخدمي بكل مجالاته.

لارا أحمد

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