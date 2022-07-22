إخماد حريق في الأراضي الزراعية بريف بانياس

طرطوس-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء مجلس مدينة بانياس بالتعاون مع عناصر فوج دائرة الحراج بالمدينة والشركة السورية لنقل النفط الحريق الذي نشب اليوم في الأراضي الزراعية بين قريتي كوكب والبيضا بريف المدينة.

وأشار رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس بشار حمزة في تصريح لمراسل سانا إلى أن أربع سيارات إطفاء مع عناصر مختصة من مجلس المدينة والحراج والشركة السورية لنقل النفط شاركت في إخماد الحريق الذي قضى على عدد من أشجار الزيتون.

ولفت حمزة إلى أن التعاون من قبل الأهالي والمساعدة بعمليات الإطفاء سرع من عملية إخماد الحريق.

ذو الفقار أبو غبرا

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