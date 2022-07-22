إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرة منددة بالاستيطان قرب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة ستة شبان بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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