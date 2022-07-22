المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة مجدداً إلى 8 بالمئة

موسكو-سانا

خفض البنك المركزي الروسي وبشكل مفاجئ للأسواق سعر الفائدة 1.5 بالمئة إلى مستوى 8 بالمئة على أساس سنوي.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع اليوم لمجلس إدارة البنك تناول الأداء الاقتصادي والتضخم في البلاد وتدفقات رؤوس الأموال وتوقعات سعر النفط الروسي وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وخلص الاجتماع إلى توقعات بتحسن أداء الاقتصاد الروسي في العام 2022 إذ توقع تراجعه بنسبة 4 إلى 6 بالمئة فقط بعد أن كان يتوقع سابقاً تراجعاً بنسبة 8 إلى 10 بالمئة.

وبشأن التضخم توقع المشاركون في الاجتماع تراجعه هذا العام من 12 إلى 15 بالمئة وفي العام 2023 إلى ما بين 5 و7 بالمئة وفي العام 2024 بلوغه مستوى 4 بالمئة.

كما رفع البنك توقعات تدفق رأس المال من روسيا في عام 2022 إلى 246 مليار دولار من 151 مليار دولار وزاد توقعاته لسعر النفط الروسي ماركة (يورالس) من 75 دولاراً للبرميل إلى 80 دولارا للبرميل هذا العام.

ولفت المركزي إلى أن تزايد مخاطر حدوث ركود اقتصادي في العالم قد يؤدي إلى إضعاف الطلب على الصادرات الروسية وإضعاف الروبل.

وكان البنك المركزي الروسي رفع في شباط الماضي بشكل مفاجئ سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10.5 نقاط مئوية دفعة واحدة إلى 20 بالمئة سنوياً وذلك على خلفية العقوبات الغربية وتقلبات سوق العملات.

وعقب ذلك ومع استقرار الوضع المالي والاقتصادي في روسيا بدأ المركزي بتقليص سعر الفائدة السنوي بشكل تدريجي ليصل اليوم إلى مستوى 8 بالمئة.

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